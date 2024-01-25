IТ-эксперт указал на минусы нового способа борьбы с телефонными мошенниками IТ-эксперт Курочкин: «платежные» SIM-карты окажутся недоступными для туристов

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Решение приравнять сим-карты к средствам платежа поможет в борьбе с правонарушениями, поскольку разовые сим-карты часто применяются в различных махинациях, заявил NEWS.ru IТ-специалист, эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Однако это же усложнит процесс приобретения сим-карт российским гражданам и туристам.

Закон определенно будет эффективным. Однако это также усложнит процесс приобретения сим-карт российским гражданам и туристам. Удобно пользоваться местными тарифами, без роуминга. Другое дело, что можно приобрести виртуальные номера телефонов у виртуальных операторов связи и пользоваться ими некоторое время. В идеале новый законопроект должен распространяться и в данном направлении, — пояснил эксперт.

Поводом для комментария стала инициатива совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, который предлагает приравнять сим-карты к средствам платежа. Действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, предлагается квалифицировать по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Как уточнил зампред совета Артем Шейкин, еще одной мерой может быть усиление административной ответственности для операторов связи за несоблюдение проверки достоверности сведений об абоненте, вплоть до прекращения деятельности юрлица.

Ранее Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, нужно сразу прекращать разговор. В пресс-службе регулятора уточнили, что злоумышленников часто выдает предложение перевести деньги на безопасный счет или оформить кредит. Не стоит разговаривать и с теми, кто представляется «сотрудником Центробанка», так как настоящие его работники не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций, предупредили в ЦБ. Кроме того, мошенники часто говорят потенциальным жертвам о том, что «идут следственные действия», просят помочь в поимке неких преступников или заявляют о зафиксированной подозрительной денежной операции.