IT-эксперт рассказал, что происходит с аккаунтами умерших людей

https://static.news.ru/photo/502fb5f0-d5ef-11ea-884a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные компании предлагают различные способы управления аккаунтами после смерти их владельцев. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Тема «мёртвых душ» в соцсетях становится актуальной, так как в течение нескольких ближайших десятилетий, учитывая темпы роста соцсетей, количество аккаунтов мёртвых людей превысит количество страниц живых пользователей, пояснил эксперт.

Так, в Instagram можно перевести аккаунт в статус «мемориальный» после смерти его владельца. В таком случае профиль не будет появляться в результатах поиска, его нельзя будет изменить. В Twwitter по заявлению родственников покойного можно удалить его аккаунт, передаёт «Прайм».

Во «ВКонтакте» родственники умершего пользователя могут заморозить страницу или удалить её. Логин поменяется на рандомный, а e-mail и номер телефона от аккаунта отвяжутся. Администрация соцсети для таких действий требует предоставить чёткое фото свидетельства о смерти, выданное родственникам покойного, сообщил Куканов.

Facebook даёт пользователям выбрать доверенного человека, который унаследует доступ к странице, и написать прощальный пост ещё при жизни (аккаунт умершего в таком случае будет иметь напротив имени памятный статус Remembering). Наследником может стать, показав документы, и член семьи. Также существует возможность полностью удалить аккаунт человека по запросу родственников умершего, — добавил эксперт.

Куканов подчеркнул, что страницы, не переведённые в мемориальный статус, могут взломать и использовать для рассылки спама. Но активность такого аккаунта стереотипна и легко вычисляется.

Как писал NEWS.ru ранее, супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал, которую подозревают в убийстве возлюбленного, вела соцсети музыканта после его смерти.