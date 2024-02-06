IT-эксперт перечислил профессии, оказавшиеся под угрозой из-за нейросетей IT-эксперт Павлович: ИИ-технологии кардинально изменят сферу такси и бухучета

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Развитие технологий искусственного интеллекта уже в ближайшем будущем может привести к кардинальным изменениям в таких профессиях, как водитель такси или бухгалтер, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» IT-эксперт Иван Павлович. По его словам, перемены произойдут в отраслях, где задачи можно легко стандартизировать и автоматизировать.

Как отметил специалист, развитие беспилотного транспорта угрожает существованию водителей грузовиков и такси, а также курьеров. Кроме того, нейросети вполне могут справиться с выполнением задач в сфере бухучета.

Автономные транспортные средства могут сократить количество аварий, вызванных человеческим фактором, и увеличить эффективность доставки. <...> Многие аспекты бухгалтерского учета и финансового анализа тоже могут быть автоматизированы с помощью ИИ. Он умеет обрабатывать большие объемы данных быстрее и с меньшей вероятностью ошибок, чем у человека, — подчеркнул Павлович.

Он напомнил, что роботы не требуют перерывов в работе и способны в течение долгого времени эффективно и точно выполнять задачи. Поэтому роботизированные линии сборки и автоматизированные системы уже заменили многих рабочих на производстве. А использование чат-ботов сокращает кадровые потребности колл-центров.

При этом Павлович подчеркнул, что развитие ИИ-технологий создает новые рабочие места и специальности, в первую очередь, в сферах разработки, обслуживания и управления этими системами. К тому же, как считает эксперт, в творческих профессиях нейросети будут дополнять человеческий труд, а не полностью его заменять.

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