IT-эксперт объяснил, на кого рассчитан новый российский смартфон IT-эксперт Геллер: новый «Р-ФОН» предназначен для корпоративного пользования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Основными заказчиками нового российского смартфона будут пользователи из корпоративного и государственного сектора, заявил NEWS.ru главный разработчик сайта Kremlin.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, «Р-ФОН» является средним устройством по техническим характеристикам, больше предназначенным для работы, а не развлечений.

У пользовательского и корпоративного сегмента абсолютно разные задачи. Перспективы есть, они занимают корпоративную нишу, это мелкое серийное производство по сравнению с гигантами индустрии, которые выпускают подобные аппараты. В целом решение приемлемое для корпоративных устройств. По процессору и техническим составляющим тоже приемлемо. Это в хорошем смысле среднее устройство, которого достаточно для работы, — уточнил собеседник.

Геллер объяснил, что у корпоративного сектора нет задач с высокой нагрузкой: запускать игры, развлекательные приложения, смотреть видео в широком разрешении. Важно, чтобы довольно быстро работала операционная система, отметил эксперт.

Чиновники будут пользоваться, но сами покупать эти устройства не будут, будут единичные случаи, то есть корпоративные или государственные закупки. Если будет политическая установка, то купят и станут пользоваться, — добавил Геллер.

Ранее производитель электроники «Рутек» официально представил смартфон «Р-ФОН». Он стал первым устройством под управлением отечественной операционной системы «РОСА Мобайл», основанной на ядре Linux.

Смартфон оснастили восьмиядерным процессором среднего класса MediaTek Helio G99, встроенной памятью размером 128 Гб и оперативной — размером 8 Гб. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Размер дисплея — 6,7 дюйма, он выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления до 120 Гц.