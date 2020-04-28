Исследование показало отношение россиян к удалённой работе

https://static.news.ru/photo/9f706bd4-8926-11ea-b65c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более эффективной работу из дома считают около 38% офисных сотрудников в России.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого Mail.Ru Group и ResearchMe, в котором приняли участие около 6 тыс. человек старше 16 лет. Согласно им, 58% респондентов считают более эффективной работу в офисе.

При этом 80% участников опроса уверены, что в нынешних условиях необходимо работать удалённо. 84% респондентов сообщили, что перешли на работу из дома. 57% опрошенных заявили, что дома им сложно сосредоточиться на задачах, 45% отмечают нехватку профессионального и личного общения с коллегами, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что не все российские школы оказались готовы к проведению учебного процесса в удалённом формате. Министерство просвещение понимало это, когда принимало решение о переводе школ на дистанционное обучение.