В Москве открылся фестиваль современной фотографии «Фиксаж». Он должен был пройти в Новой Третьяковке в марте, но планам помешала пандемия. В итоге работы ждали первых посетителей в пустых залах три месяца. «Фиксаж» объединил фотографов-любителей и известных авторов.

Открылся и международный фестиваль современного искусства в ГУМе. В этом году EverArt Weekend проходит и в галерее, и дистанционно. На сайте и в соцсетях доступно более 50 мероприятий. Там проходят как выставки художников, так и онлайн-встречи.

О возвращении искусства к зрителю — в материале NEWS.ru.