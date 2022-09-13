Инвестор назвал топ-5 ошибок начинающих бизнесменов Инвестор Бриус посоветовал россиянам никогда не заниматься бизнесом с друзьями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведение бизнеса с друзьями — одна из топ-5 ошибок начинающих бизнесменов, а не отличная идея, как кажется на первый взгляд, рассказал NEWS.ru инвестор Артем Бриус. По его словам, близкие приятели перебрасывают ответственность друг на друга и хуже справляются с задачами. Эксперт подчеркнул, что проект в таком случае станет «пробуксовывать» и в итоге развалится.

Кажется, что начать дело с тем, кого давно знаешь и кому доверяешь — отличная идея. На практике друзья перебрасывают ответственность друг на друга, хуже выполняют поставленные задачи, что негативно скажется на ведении дел. Бизнес буксует и разваливается, похоронив под обломками вашу дружбу, — отметил Бриус.

По мнению эксперта, второй грубейшей ошибкой является «витание в облаках», а третьей — неверное распределение ресурсов.

Не стоит фантазировать с 200 тысячами стартового капитала о концептуальной кондитерской, лучше подумать над максимально прибыльном проекте. Время для воплощения в жизнь мечтаний придет потом, когда вы заработаете капитал и сможете позволить себе некоторый риск. <...> Третья ошибка — неправильное распределение ресурсов: тратить все деньги на красивый ремонт, но не заботиться о рекламе. Тратить все деньги на товар, но не заботиться о продвижении, — добавил Бриус.

Четвертой и пятой ошибками начинающего бизнесмена являются совмещение с «основной работой» и отказ от реинвестирования, отметил инвестор. По его словам, первый вариант подойдет, если задачи связаны с развитием проекта.

Зачем увольняться с работы, где ты на хорошем счету и хорошо платят? Ведь бизнесом можно заниматься вечерами, в выходные и в праздники. Многозадачность работает, если задачи связаны с развитием дела. Первый бизнес требует абсолютной самоотдачи. <...> Отказ от реинвестирования привел к краху много успешных предприятий. Не стоит впадать в раж, получив на карту прибыль, в несколько раз превышающую зарплату на старой работе, — подытожил Бриус.

Ранее инвестор Татьяна Волкова в разговоре с NEWS.ru заявила, что лучшей валютой для хранения сбережений может стать юань. Китай — весомое государство на международной арене, кроме того, Россия сейчас целенаправленно выстраивает коммуникацию с азиатским рынком, подчеркнула она.

Эксперт также отметила, что среди облигаций традиционно стоит рассматривать облигации федерального займа, поскольку они самые надежные. Вложения в них позволяют сохранить деньги и получить доходность на уровне ключевой ставки рефинансирования.