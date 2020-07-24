Интерес россиян к авиабилетам в Танзанию вырос в 70 раз

https://static.news.ru/photo/0f148418-cdb8-11ea-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karlheinz Irlmeier/imagebroker.com/Global Look Press

Сервис по поиску авиабилетов Aviasales сообщил о росте числа запросов на рейсы в Танзанию среди россиян. По оценкам портала, они выросли в 70 раз. Средняя стоимость билетов в оба направления составила около 150 тысяч рублей.

Количество поисков авиабилетов в Турцию за первый час после объявления о возобновлении полётов выросло в 3 раза, в Британию — в 5 раз, в Танзанию — в 70 раз. Слетать в Стамбул и Лондон из Москвы стоит примерно 23 тысячи рублей за билет туда и обратно, а в Танзанию — 150 тысяч рублей, — цитирует сообщение компании ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Посольство Белоруссии не подтвердило возобновление авиаперелётов с РФ.

Международное сообщение было приостановлено в конце марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

NEWS.ru писал ранее, что на данный момент страна ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.