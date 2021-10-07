Инструктор по самообороне объяснила, как вести себя очевидцам уличных драк

Пожилой человек, ребёнок или женщина, ставшие очевидцами драки, могут попытаться привлечь внимание окружающих, в том числе криками: «Полиция!», а крепкий «молодой здоровый парень» — попробовать разнять дерущихся, защитить потерпевшего, рассказала NEWS.ru руководитель клуба единоборств, инструктор по самообороне Ирина Куприна.

Куприна прокомментировала нашумевшую драку в московском метро, когда трое дагестанцев избили вступившегося за девушку 25-летнего молодого человека. Она считает, что в такой ситуации нужно в той или иной форме вмешиваться в происходящее.

В вагоне метро можно нажать кнопку для связи с машинистом, сообщить о такой ситуации. Плохо, конечно, когда граждане не обращают внимания, отходят и делают вид, что ничего не происходит, — считает Куприна.

Она отметила, что, не разобравшись в ситуации, не стоит лезть в драку самому, лучше уладить конфликт, «не участвуя в нём кулаками, не давая никому по лицу руками и ногами». Мастер спорта РФ по джиу-джитсу подчеркнула, что очевидец имеет право защитить себя, если участники драки «переключились» на него.

Это взрослый человек, он принимает решение, он знает о последствиях, которые могут произойти. Это уже дело совести — ввязаться в драку или нет. Если начали бить, то надо защищать себя, бить в ответ, блокировать возможность агрессора наносить удары. Но бездумно — увидел драку, принял чью-то сторону — махать кулаками тоже неверно. Нужна информация — что случилось, иначе заступишься за того, кто провоцировал ситуацию, — рассказала спортсменка.

Инструктор по самообороне добавила, что при её физических данных, в первую очередь, она бы сообщила машинисту о неправомерных действиях, и на следующей станции к вагону подошли бы сотрудники полиции.

А если обижают женщину, или кого-то ещё, и я вижу, что она не может себя защитить, конечно, я бы подошла и попробовала бы защищать её. Это лично я. Люди разные, дух у всех разный, совесть у всех разная. Её надо воспитывать и проявлять характер иногда, — резюмировала Ирина Куприна.

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