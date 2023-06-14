Названа возможная причина гибели парашютиста в Подмосковье Инструктор: медиаменеджер Цыганов погиб в Подмосковье из-за ошибки при пилотировании на парашюте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань» Сергей Цыганов погиб из-за ошибки при пилотировании во время прыжка с парашютом, заявил один из инструкторов аэродрома. Комментируя трагедию KP.RU, эксперт пояснил, что причиной произошедшего стала слишком низкая высота при развороте.

С профессиональной точки зрения, если оценить этот прыжок, то ничего нестандартного не было. Видно, что был разворот на недопустимо низкой высоте. Ошибка пилота при пилотировании, — подчеркнул инструктор.

Известно, что у бизнесмена осталась дочь. Отец погибшего рассказал, что не в курсе, прыгал ли его сын с парашютом до этого. Он также отметил, что не знает о причинах произошедшего. По факту трагедии следователи проводят проверку. В самой компании заявили, что в связи с гибелью парашютиста аэродром закрыт для спортсменов всех категорий.

Ранее в Сети было опубликовано видео с моментом падения предпринимателя. На кадрах видно, как мужчина жестко приземляется на поле, а очевидцы просят срочно подойти к месту падения врача. Трагедия произошла на аэродроме Коробчеево. Цыганов прыгнул с парашютом с Ми-8, на высоте 60 м он неудачно развернулся и на большой скорости полетел вниз. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось.