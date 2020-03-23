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В Подмосковье стоматолог отказался принимать девочку с редким онкологическим заболеванием из-за её внешнего вида — перед очередным курсом химиотерапии ей нужно было вылечить пару зубов.

По словам руководителя благотворительного фонда «Добрый дом» Юлии Ромейко, 13-летняя Ширин страдает эмбриональной рабдомиосаркомой, которая обычно развивается в мышцах головы и шеи у детей до 10 лет. В начале 2020 года подростку во время операции удалили часть челюсти и зашили веко. Перед очередным курсом химиотерапии у девочки разболелись два зуба. Но когда 22 марта отец привёл её к стоматологу в одну из клиник Подмосковья, тот испугался и отказался принять пациентку.

Юлия Ромейко отметила, что поведение врача не только было непрофессиональным, но и глубоко обидело ребёнка. По её словам, Ширин недавно снова стала выходить на прогулки и улыбаться. Именно в это время дантист шокировал ребёнка, передаёт «Ридус».

Подписчиков Юлии Ромейко в социальной сети возмутило поведение стоматолога. Они требовали пожаловаться на него в Минздрав и администрацию клиники. После того как история стала достоянием общественности, руководителю фонда начали писать врачи, предлагая свои услуги, — не только стоматологи, но и пластические хирурги. В итоге 23 марта Ширин смогла попасть к специалисту в московской стоматологической клинике.

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