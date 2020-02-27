https://static.news.ru/photo/cb798ae4-5960-11ea-96fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"/Global Look Press

Иностранные граждане получат право присутствовать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Но они смогут быть не наблюдателями, а экспертами, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что для визита зарубежных представителей в качестве наблюдателей на данной процедуре нет правовой базы, пишет «Интерфакс». Чиновница добавила, что закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется. Свою позицию руководитель ЦИК озвучила на заседании профильного комитета.

Второй сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников уточнил, что среда, 22 апреля 2020 года, станет для россиян оплачиваемым выходным днём. В этот день пройдёт голосование по поправкам к основному закону России.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин одобрил выбранную дату. Голосование пройдёт на неделе между православным праздником Пасхи и началом священного для мусульман месяца Рамадан. Законопроект о поправках готовится ко второму чтению в Госдуме.

Внести изменения в основной закон страны лидер предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.

В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.