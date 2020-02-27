Иностранные граждане получат право присутствовать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Но они смогут быть не наблюдателями, а экспертами, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Она напомнила, что для визита зарубежных представителей в качестве наблюдателей на данной процедуре нет правовой базы,
Второй сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников уточнил, что среда, 22 апреля 2020 года, станет для россиян оплачиваемым выходным днём. В этот день пройдёт голосование по поправкам к основному закону России.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин одобрил выбранную дату. Голосование пройдёт на неделе между православным праздником Пасхи и началом священного для мусульман месяца Рамадан. Законопроект о поправках готовится ко второму чтению в Госдуме.
Внести изменения в основной закон страны лидер предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.
В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.
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