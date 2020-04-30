Инкубационный период коронавируса может достигать трёх недель

https://static.news.ru/photo/d1ff6206-8b1c-11ea-a07f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трёх недель.

По его словам, несоблюдение режима самоизоляции может спровоцировать новые заражения.

Пока меньше пациентов не становится, расслабляться не нужно. Лучше уже дотерпеть и переждать весь этот карантин, и потом спокойно выйти из него всей страной и начать работать, — отметил эксперт в эфире телеканала «Россия-1».

Член-корреспондент РАН призвал россиян дождаться окончания режима самоизоляции.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что даже полное соблюдение режима самоизоляции не гарантирует отсутствие риска заразиться коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ имени И. И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, COVID-19 настолько коварен, что может распространяться через вентиляцию в доме.