Инфекционист рассказал об основной опасности коклюша Врач Поздняков: коклюш наиболее опасен для маленьких детей

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Коклюш особенно опасен для новорожденных и детей раннего возраста, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. Он пояснил, что эта болезнь сопровождается длительным кашлем с приступами апноэ (задержки дыхания), которые могут продолжаться десятки секунд, вызывая гипоксию мозга.

У новорожденных, к сожалению, в силу незрелости головных структур периоды апноэ могут возникать регулярно, именно это является основной опасностью данного заболевания: апноэ, гипоксия и нарушения сознания вплоть до комы. <...> В возрасте до года его нужно лечить стационарно, — подчеркнул инфекционист.

Еще одним опасным последствием коклюша врач назвал развитие пневмонии либо осложнений, вызванных бактериальной инфекцией.

Эксперт напомнил, что у коклюша довольно продолжительный инкубационный период — 7–20 дней. Первым симптомом становится кашель при нормальной температуре и самочувствии, который спустя примерно неделю становится приступообразным, сопровождается задержкой дыхания, спазматическим вдохом, иногда рвотой после кашля. Врач отметил, что коклюш необходимо активно лечить антибиотиками с первых дней, но первичные симптомы не позволяют назначать сильнодействующие препараты, а, когда коклюш развивается, антибиотики уже не помогают.

В это время остается только давать пациенту препараты, уменьшающие кашель. Другого лечения, к сожалению, нет, — признал Поздняков.

Ранее врач Елена Малышева назвала коклюш смертельно опасным заболеванием, способным приводить к неизлечимым последствиям у взрослых. По словам специалиста, коклюш может привести к развитию эмфиземы, которая является неизлечимым заболеванием.