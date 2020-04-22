«Настоящая пытка»: инфекционист рассказал о работе врачей во время пандемии

https://static.news.ru/photo/beb74ec0-8496-11ea-9c32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики, которые находятся на передовой в противодействии эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, работают на пределе своих возможностей. Они трудятся практически без перерыва, рассказал заведующий инфекционным отделением Центральной горбольницы Ульяновска Дмитрий Николаев.

По его словам, у врачей «едва хватает времени» перекусить и даже стакан воды.

Николаев отметил, что медикам приходится подолгу носить специальные защитные костюмы, находиться в которых длительное время — «настоящая пытка».

Через респиратор дышать куда сложнее. Утомляемость появляется быстро. Через два часа чувствуется слабость, нехватка воздуха, если врач работает больше, то та самая гипоксия реально настигает, ум соображает куда медленней, — цитирует Николаева «УлПравда».

По состоянию на 22 апреля в России зафиксировано около 58 тысяч случаев заражения. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

В целом в мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 исцелились.

Ранее, как писал NEWS.ru, в министерстве здравоохранения заявили, что в России пик заболеваемости COVID-19 пока не пройден. При этом и взрывного роста количества новых случаев инфицирования не зафиксировано.