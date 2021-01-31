Инфекционист рассказал, когда отменят маски

https://static.news.ru/photo/e5a7a71c-6453-11eb-9f90-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-инфекционист Николай Малышев назвал срок отмены обязательного ношения масок. По словам медика, маски точно снимут во втором полугодии.

К этому времени, считает эксперт, у населения сформируется коллективный иммунитет, который позволит избежать повального инфицирования населения коронавирусом. Свой прогноз доктор озвучил в эфире телеканала «Россия 24» .

Его слова косвенно подтвердили в Роспотребнадзоре. Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что сейчас в стране идёт стадия стабилизации эпидемиологического процесса, которая обычно занимает два месяца. А весной наступит стабильное снижение заболеваемости. Способствовать этому будет массовая вакцинация населения от коронавируса.

В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ослабление столичными властями ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, не приведёт к катастрофе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России ослабление масочного режима может произойти к лету, когда у основной части населения сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.