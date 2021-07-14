Инфекционист предсказал новый всплеск заражений COVID в России

Новый пик заболеваемости коронавирусом в России возможен в середине или во второй половине сентября. Такой прогноз дал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил, что в страну проник более заразный штамм «дельта плюс». Однако россияне не торопятся прививаться, чтобы защитить от инфекции себя и своих близких, забывая о последствиях заражения.

Эксперт сделал акцент на том, что суточный показатель смертности от COVID в России превышает 700 человек. При этом в странах с аналогичным уровнем заболеваемости умирают не более двух десятков человек в сутки.

Новый штамм и нежелание населения прививаться в итоге приведут к тому, что в России будет новый подъём заболеваемости, тогда как в остальном мире пандемия пойдёт на спад, отметил врач.

Ранее доктор биологических наук Нурбубу Молдогазиева заявила, что пандемия коронавируса полностью завершится в России и в мире в 2022 году. Однако это будет зависеть от темпов вакцинации.