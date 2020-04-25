Инфекционист Минздрава предложил продлить самоизоляцию до 12 мая

https://static.news.ru/photo/fd8862e6-87b7-11ea-8217-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим самоизоляции, введённый из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, было бы целесообразно продлить по меньшей мере до 12 мая. Такое мнение высказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин.

После этой даты решение имеет смысл принимать исходя из эпидимической ситуации в стране, отметил он.

При этом специалист попытался успокоить сограждан, подчеркнув, что режим самоизоляции не станет бесконечным.

Нет, не будет этого вечно. Есть законы, биологические, если угодно, эпидемиологические, которые говорят, что этого не будет, — заверил Лобзин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По состоянию на 26 апреля в стране официально зарегистрировано около 81 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 747 пациентов, исцелились почти 6,8 тысячи человек.

В целом в мире более 2,9 млн инфицированных, свыше 202 тысяч летальных исходов, более 817 тысяч человек выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в условиях распространения коронавируса россиянам лучше провести майские праздники дома.