https://static.news.ru/photo/c74bda36-3dc1-11ea-897c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева на заседании Госдумы заявила, что поправки в Основной закон страны предусматривают индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Индексируются, — цитирует «Интерфакс» ответ Хабриевой на соответствующий вопрос депутатов.

Последняя индексация пенсий работающим пенсионерам производилась в 2016 году. Теперь, по словам Хабриевой, эта норма находится в дополняемой поправками части 6 статьи 75 Конституции.

Это означает, что не только повышается юридическая защита, но также стабильность социального стандарта, — пояснила Хабриева.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий в стране продолжится после 2024 года. В ходе ежегодной большой пресс-конференции журналисты напомнили российскому лидеру, что 2024 год прописан как крайний срок для индексации. Путин заверил, что процесс будет продлён. Президент рассказал, что в 2020 году пенсии будут повышены на 6,6% при прогнозируемом уровне инфляции в 3%.