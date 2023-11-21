Иммунолог усомнился в существовании затяжной ОРВИ Иммунолог Жемчугов: при симптомах ОРВИ необходимо определить точный диагноз

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Затяжной ОРВИ как диагноза не существует, заявил врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В разговоре с НСН специалист подчеркнул, что при симптомах простуды важно определить точный диагноз. По его словам, признаки могут в том числе появиться из-за гриппа, коклюша или коронавирусной инфекции.

Важно понимать, что вызвало данный процесс, какой микроб. Возможно сочетание нескольких заболеваний. <...> Следует изучить и анамнез больных — перенесли ли они туберкулез или еще что-то. Все это необходимо, чтобы сделать верные выводы. Затяжная ОРВИ — это не диагноз, — пояснил врач.

Жемчугов предупредил, что корректное лечение может подобрать только медик. Только так можно избавиться от причины заболевания, а не просто снять симптомы. Он подчеркнул, что не существует универсального рецепта: все люди индивидуальны, лечение зависит от возраста пациента, набора причинных микробов, сопутствующих заболеваний и истории болезни.

Британские ученые из eClinicalMedicine ранее предположили, что существуют «затяжные простуды», которые так же распространены, как и длительный COVID. Исследование показало, что 22% из 1343 человек, которые перенесли COVID, испытывали симптомы после выздоровления. При этом из 472 больных другими ОРВИ те же 22% испытывали аналогичные симптомы.