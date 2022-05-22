Иммунолог призвал возобновить прививки от оспы Иммунолог Жемчугов призвал возобновить прививки от натуральной оспы

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал возобновить вакцинацию от натуральной оспы на фоне распространения оспы обезьян по всему миру. Врач считает, что оспа обезьян в природе сохраняется благодаря мелким грызунам, пишет ТАСС.

Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку, — сказал медик.

Эксперт считает, что в этом случае не исключена вероятность биотерроризма. Иммунолог отметил, что природная оспа исчезла из-за отсутствия очагов. Пока, уверяет эксперт, панику поднимать не стоит. Но решить вопрос о возобновлении прививок стоит с учётом доработки вакцины.

Ранее Греция заявила о подозрении на первый случай оспы обезьян в стране. Национальная служба здравоохранения взяла анализы у заболевшего, результат будет известен 23 мая.