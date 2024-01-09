Имеют ли право на компенсацию оставшиеся без тепла: что говорят юристы Юрист Суворов: компенсацию за отсутствие тепла можно взыскать в судебном порядке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Климовска

После аварий на теплосетях тысячи жителей Московской области остались без отопления в середине праздников. Температура в квартирах, по некоторым данным, опускалась до плюс 9 градусов. Потом аналогичные проблемы начались в Екатеринбурге и Пензе. Имеют ли россияне в таких случаях право на компенсации и о каких суммах идет речь, разбирался с помощью юристов NEWS.ru.

На каких теплосетях в Подмосковье случилась авария

Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» в Подольске стало известно 5 января. Всего в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 170 домов. В этот день температура в регионе опускалась ниже минус 20 градусов.

В первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов. А к обеду 9 января тепло вернулось в 116 домов. Но жители еще 57 домов остаются без отопления. Тем временем утром 9 января стало известно, что в подмосковном Дмитрове в микрорайоне Космонавтов произошла утечка на теплосети от котельной. На время ремонтных работ приостановили подачу отопления и горячего водоснабжения в 29 многоквартирных домов, детский сад и школу. Но уже через час после этого сообщения глава города заявил, что подача отопления возобновлена школе, детсаду и 22 домам.

В то же время в комментариях к Telegram-каналу губернатора на отсутствие отопления жалуются не только жители Климовска, но и Подольска, Химок, Электростали, Сергиева Посада. На массовые перебои с теплом и светом указывают и жители многих деревень.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Проходная Климовского специализированного патронного завода (ЗАО «КСПЗ»). 4 января в результате неправильной эксплуатации сотрудниками ЗАО «КСПЗ» котельной произошел прорыв теплотрасс, что привело к аварии и последующему отключению отопления

Кого за это накажут

Частная котельная, на которой произошла масштабная авария, теперь перейдет в ведение Московской области, заявил губернатор региона. На заседании областного правительства Андрей Воробьев уточнил, что собственники патронного завода, где случилась остановка котла, сейчас находятся за границей, поэтому принято решение о возвращении имущества в казну.

Он напомнил, что котельная, которая отапливала 22 тысячи человек, находится на территории частного режимного предприятия, куда ограничен допуск городских специалистов ЖКХ. Как подчеркнул глава региона, выяснилось, что котельная управляется «из рук вон плохо»: на ней практически отсутствует квалифицированный персонал, вызывают нарекания также ее возраст и состояние. Кроме того, по словам Воробьева, информация об основной неполадке — остановке котла — поступила в единую диспетчерскую службу с большой задержкой, которая составила около семи часов.

Губернатор пообещал, что теплоснабжение всех домов Климовска, пострадавших от аварии на котельной, должно быть восстановлено к вечеру 9 января. А до этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после масштабной аварии, лишившей тепла и света десятки тысяч людей в подмосковном Подольске. Был задержан замглавы города. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Также задержан начальник котельной.

Фото: СК РФ Подмосковным СК в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод»

Что происходит в других регионах

Тем временем в Екатеринбурге более трех сотен домов остались почти без отопления. Проблемы возникли у жильцов Чкаловского района еще несколько дней назад, пишет местный портал E1.RU. 8 января жители Шишимской горки получили от компании «ЭнергосбыТ Плюс» уведомления о том, что давление и температура в системе горячего теплоснабжения и отопления ухудшены из-за ремонтных работ в котельной «Южная». В компании уточнили, что 324 многоквартирных дома получают тепло и горячую воду со сниженными параметрами. Жители же жалуются, что батареи у них еле теплые.

В свою очередь, aif.ru сообщает, что в Пензе сегодня отключили отопление и горячую воду в 43 домах. По данным ресурсоснабжающей компании, это связано с ремонтом трубопровода на улице Коммунистической. Отключение продлится до 09:00 10 января. Отопления нет также в одной больнице и четырех административных зданиях по улицам Коммунистическая, Ворошилова, Пугачева, Дзержинского.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На какие компенсации имеют право пострадавшие

Жители пострадавших районов Подольска и другие россияне в похожих ситуациях имеют право на перерасчет за тепловую энергию, а также на возмещение морального вреда и компенсацию затрат на вынужденное проживание в другом месте. Перерасчет возможен путем подачи жалобы поставщику, а моральный вред и компенсацию можно взыскать с поставщика уже в судебном порядке, говорит в беседе с NEWS.ru руководитель Suvorov.Legal юрист Андрей Суворов.

О том, кто является гарантированным поставщиком, для которого утверждены тарифы на отопление, нужно узнавать в муниципальной администрации, отметил эксперт. При этом компенсацию морального вреда можно запросить в размере 15–30 тысяч рублей, полагает Суворов. Суды обычно назначают от пяти тысяч рублей, но многое будет зависеть от ситуации: например, если замерзали дети или погибла собака, моральный ущерб будет выше обычного.

В свою очередь руководитель направления сопровождения споров в сфере ЖКХ юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в разговоре с NEWS.ru отмечает: если была оказана услуга ненадлежащего качества (то есть не было отопления), нужно зафиксировать этот факт в диспетчерской службе управляющей компании, чтобы она связалась с поставщиком тепла и они провели совместное обследование, а затем составили акт об оказании услуги ненадлежащего качества. Кроме того, можно попытаться компенсировать ущерб из-за отсутствия отопления, например из-за разморозки батарей с последующим заливом жилья.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Pres

При этом законом предусмотрены конкретные временные промежутки, в течение которых может быть отключено отопление:

не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до +18 °C;

не более 8 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

не более четырех часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.

В случае, если эти значения превышены, граждане имеют право пожаловаться в прокуратуру и региональное управление ФАС, говорят юристы.

В свою очередь представитель юридической фирмы «Двитекс» Максим Кашаев пояснил NEWS.ru: если оказываются некачественные услуги, потребитель также может потребовать безвозмездного устранения недостатков, перерасчета стоимости оказываемой услуги либо требовать компенсации ущерба, причиненного по вине управляющей компании. Причем исполнитель обязан выполнить требование об устранении недостатков в разумный срок, назначенный потребителем (ст. 30 закона «О защите прав потребителей»). «Необходимо учитывать, что все должно быть задокументировано, так как в дальнейшем придется обосновывать свою позицию в суде, а без доказательств выиграть судебный процесс будет непросто», — заключил Кашаев.

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