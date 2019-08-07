Работник службы клининга, оператор кол-центра, делопроизводитель — и это только начало списка тех профессий, которые привлекают студентов и школьников на длинных летних каникулах.
Летом поток желающих найти временную подработку вырастает в разы. Также в этот период работодатели предпочитают взять в штат перспективного студента на место ушедшего в отпуск сотрудника.
Чаще всего различные компании нанимают сотрудника без опыта работы на должность курьера.
Ранее News.ru писал, что россияне при устройстве на работу готовы жертвовать соцпакетом в пользу более высокой зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).