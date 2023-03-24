«Имеет право»: адвокат ответил на сообщения об отъезде Калви из России Адвокат основателя Baring Vostok: Калви имеет полное право свободного передвижения

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Майкл Калви

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви имеет право свободно передвигаться между странами ввиду отсутствия таких ограничений, он не нарушает российский закон и действует в соответствии с судебными решениями, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат американского бизнесмена Тимофей Гриднев. Он подчеркнул, что не знает, где сейчас находится его подзащитный, и не собирается узнавать, поскольку не намерен лезть в частную жизнь Калви.

Майкл Калви в отсутствие меры пресечения и ограничений имеет полное право свободного передвижения. Формулировка «покинул» звучит некорректно и двусмысленно. <...> Я не знаю, где он сейчас, и не намереваюсь этим интересоваться. Это частная жизнь Калви, — сказал адвокат.

Об отъезде Калви из России сообщил 24 марта ТАСС.

Мещанский районный суд Москвы в августе 2021 года признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей. Инвестор получил пять с половиной лет условно. Его партнер Филипп Дельпаль был приговорен к четырем с половиной годам колонии условно. Другие фигуранты дела о растрате денежных средств также получили условные сроки.

В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание факт возмещения ущерба банку «Восточный». С Калви сняли арест на его недвижимость и банковские счета. Однако суд запретил инвестору в течение пяти лет выезжать за пределы России без разрешения властей. В январе этого года кассационный суд отменил решение о запрете определённых действий для основателя инвестфонда Baring Vostok.

По словам самого Калви, его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Американский инвестор напомнил, что в деле не было ни потерпевших, ни какого-либо экономического ущерба.