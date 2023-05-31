«Их нужно убрать с улиц»: что еще запретят любителям электросамокатов Депутаты и Следственный комитет планируют ввести новые ограничения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме предложили запретить ездить по пешеходным улицам на электросамокатах, а также ввести другие ограничения из-за частых ДТП с участием этих средств. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов. Специалисты по городскому планированию считают, что нужны не столько запреты, сколько комплексное развитие и перестройка транспортной инфраструктуры. Что ждет электросамокатчиков, почему ими многие недовольны, какие ограничения для них уже действуют — в материале NEWS.ru.

Как Госдума хочет ограничить использование самокатов

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский обратился в МВД и Минтранс с предложением «ограничить на уровне программного обеспечения скорость для всех прокатных электросамокатов и СИМ (средства индивидуальной мобильности)» до максимально возможных 15 километров в час с нынешних 25.

В своём заявлении (копия документа имеется в распоряжении NEWS.ru) Александр Якубовский предложил «полностью исключить возможность передвижения на прокатных электросамокатах по улицам, на которых ограничено движение автотранспорта». Также он выступил с инициативой запретить эксплуатацию этого вида транспорта россиянам до 18 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Бесконтрольное развитие сервисов проката электросамокатов, допуск несовершеннолетних, которые, скорее всего, не обладают минимальными знаниями правил дорожного движения, и разрешенная скорость, в пять раз превышающая скорость пешехода, — травмоопасный, а подчас и смертельный коктейль для пешеходов, особенно на пешеходных улицах и набережных», — считает Якубовский.

В беседе с NEWS.ru парламентарий пояснил, что нужно скорректировать правила дорожного движения на более высоком уровне.

«Такие изменения регулируются нормативно-правовыми актами правительства. Так, например, понятие „средства индивидуальной мобильности“ и требования к нему впервые появились в правилах дорожного движения именно после постановления», — пояснил депутат.

Пока в Минтрансе и МВД не ответили на предложения Якубовского. «В том, что это действительно большая проблема, сомнений ни у кого нет. Сегодня мое предложение поддержал председатель СК России Александр Бастрыкин, который помимо прочего предложил повышать ответственность для сервисов проката, что уже потребует и законодательных изменений со стороны Госдумы», — добавил Якубовский в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ранее предлагали запретить самокатчикам в СК и Совфеде

В начале мая глава СК Александр Бастрыкин предлагал ограничить зоны использования электросамокатов парками. Также он поднимал вопрос о том, чтобы обязать компании, которые дают напрокат эти средства мобильности, технически ограничить их максимальную скорость. Как отмечали в СК, для этого «необходимо провести соответствующие исследования» с участием ГИБДД.

«К сожалению, ранее принятые меры не решили проблему полностью. В различных регионах России фиксируются новые происшествия с участием лиц, небезопасно передвигавшихся на электросамокатах. В результате пострадали пешеходы, в том числе женщины и дети. Например, в Ярославле девушка на электросамокате сбила ребенка, в Москве четырехлетняя девочка попала в реанимацию с переломом черепа после наезда молодого человека на электросамокате. В Санкт-Петербурге проводятся три доследственные проверки, связанные с травмированием пешеходов в связи с наездами на них электросамокатов», — заявляли в СК.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предлагал запретить электросамокаты на улицах города.

«Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки», — заявлял сенатор.

Другой член Совета Федерации Артём Шейкин поддержал Андрея Клишаса. Он предлагал «регламентировать использование электросамокатов и создавать для них специальные „медленные зоны“». Также парламентарий выступал за ужесточение наказания «для людей, которые нарушают правила и устраивают аварии с ущербом для пешеходов».

Какие ограничения для электросамокатов есть сейчас

С 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Ранее использование самокатов почти не регулировалось, количество ДТП с их участием активно росло. Согласно изменениям, скорость не может превышать 25 километров в час, а масса должна быть не более 35 килограммов. Более тяжелые самокаты могут ездить только по велодорожкам или проезжей части.

Вместе с поправками появилось понятие «средство индивидуальной мобильности». Теперь так называют электросамокаты, гироскутеры и моноколёса. Их обладатели ранее приравнивались к пешеходам, а теперь их выделили в отдельную категорию. Им разрешено перемещаться по велосипедным или велопешеходным дорожкам либо, если таковых нет, по тротуарам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если на самокате, гироскутере или моноколесе есть белый фонарь спереди, красный — сзади и тормоза, на нем можно передвигаться по проезжей части на скорости, не превышающей 60 км/ч.

Что думают урбанисты об использовании электросамокатов

Как рассказал NEWS.ru архитектор и урбанист Антон Богнер, электросамокаты «стали быстрой точкой входа в тему СИМ и теперь все говорят, что их нужно убирать с улиц».

«Проезд по пешеходным зонам возможен, но там действительно нужно ограничивать движение 15 километрами в час. Ещё необходимо систематизировать размещение самокатов в городском пространстве, потому что сейчас это стало „мусором“, который портит облик города. Если всё это регламентировать, если создать специальные зоны для размещения самокатов и контролировать их количество в этих зонах, то всё станет удобным и комфортным», — пояснил Богнер.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В качестве примера он привел Берлин, где «самокаты разместили на проезжей части вместо парковок автомобилей». По мнению Богнера, таким образом власти немецкого города добились баланса между СИМ и машинами. Но в РФ ситуация обстоит иначе.

«В российском обществе существует тенденция к приоритету автомобиля. Поэтому в РФ нет ни одного города, который можно было бы в полной мере сравнить в части транспортной сферы с городами Европы», — считает эксперт.

Городами с наиболее грамотной политикой в части организации велосипедно-самокатной инфраструктуры Богнер называет Альметьевск в Татарстане и Южно-Сахалинск на Дальнем Востоке. «Москва, несмотря на все разговоры, не является удобным для велодвижения городом», — высказал мнение специалист.

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