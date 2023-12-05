Игровой журналист рассказал, стоит ли ждать релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 в РФ Игровой журналист Казунов: россияне смогут приобрести игру S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: GSC Game World

Официально компания GSC Game World не будет продавать «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» на территории России, однако ее можно будет купить на специальных сервисах без системы защиты, рассказал NEWS.ru главный редактор IXBT.games, игровой журналист Виталий Казунов. По его словам, релиз игры состоится во второй половине 2024 года.

Официально компания не будет продавать «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» на территории нашей страны, они убрали русскую локализацию и сейчас спешно пытаются перевести текст на украинский. При этом игру спокойно можно купить, она будет продаваться на сервисах без системы защиты. То есть в день релиза игра сразу появится на uTorrent. Так что россияне спокойно могут ждать продолжения известной игры. Предварительно, она выйдет во второй половине 2024 года, — рассказал Казунов.

Ранее украинская студия — разработчик видеоигр GSC Game World — объявила об отказе продавать свои игры на территории России. При этом она заявила, что покупатели, которые успели оформить предзаказ на цифровую версию второй части S.T.A.L.K.E.R., получат копию игры. Во всех остальных случаях предусмотрен возврат средств.

Большинство западных компаний после «ухода» захотят найти возможность остаться в России, заявил до этого экономист Егор Клопенко. Он отметил, что многие производители уже пытаются сохранить производство, сервисные компании — клиентов и объем услуг, даже под другим брендом. По его словам, компании могут пойти на сделку с российскими властями.