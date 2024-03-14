Игорь Крутой рассказал, кто был рядом с Моргуновой в последние годы Крутой: Моргунова в последние годы общалась только с семьей и соседкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Крутой

Российский певец и композитор Игорь Крутой на церемонии прощания с народной артисткой России Светланой Моргуновой рассказал, что после смерти сына она вела затворнический образ жизни и старалась ни с кем не общаться, передает корреспондент NEWS.ru. Он уточнил, что, помимо семьи, в последние годы жизни вместе с ней была ее соседка — бывшая жена актера Александра Михайлова.

У нее соседка была бывшая жена актера Александра Михайлова, они рядом были, по соседству, там было общение. Но, в принципе, она старалась ни с кем не общаться, — сказал Крутой.

О смерти Моргуновой стало известно 10 марта, актриса скончалась на 85-м году жизни от остановки сердца. 6 марта деятель культуры отпраздновала день рождения.

Моргунова училась в театральной студии при театре имени Моссовета. В 1961 году она стала диктором ЦТ СССР, где работала в разных жанрах. Артистка знакомила зрителей с программой телепередач, а также вела некоторые выпуски программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек». В 2011 году она была удостоена ордена Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность и большие заслуги в развитии телерадиовещания.

В марте сообщалось о смерти президента Ассоциации банков России и бывшего зампреда Центробанка Георгия Лунтовского. Он ушел из жизни в возрасте 73 лет. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков назвал Лунтовского замечательным человеком и отметил его большой вклад в развитие банковской системы.