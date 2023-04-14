Иеромонах рассказал, что и кому можно есть в Страстную пятницу Иеромонах Феодорит: в Страстную пятницу нужно соблюдать полное голодание, больным можно хлеб и воду

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В Страстную пятницу верующие должны соблюдать полное голодание, а болеющим можно только хлеб и воду, рассказал NEWS.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Он добавил, что в этот день православные вспоминают страдания Иисуса Христа и его «крестную гибель».

В Страстную пятницу мы вспоминаем страсти Христовы, мы вспоминаем его страдания и крестную гибель. Вообще-то, по типикону нельзя ничего есть, полное голодание, для немощных — хлеб и вода. У нас так редко кто постится, но типикон предполагает. Сутки голодать, ничего кроме воды, — объяснил священник.

Он отметил, что освященные яйца и куличи нельзя есть в Великую субботу не потому, что они освященные, а из-за продолжающегося поста. Иеромонах добавил, что постная еда освящается, чтобы съесть ее на Пасху.

Священник из новосибирского Вознесенского кафедрального собора Дмитрий Сальников ранее рассказал, что традиция биться яйцами на Пасху пришла из народа и не имеет никакого отношения к церковным обрядам. Он пояснил, что этот обычай не поддерживается Церковью, но и не порицается.

Ранее врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева рассказала, что пасхальное угощение может оказаться неполезным для здоровья. Она пояснила, что яйца вредны людям с любыми заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией и аллергией на яичный белок. От куличей стоит воздержаться людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом и пищевой аллергией на компоненты праздничной выпечки, указала врач.