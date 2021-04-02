Идею Жириновского о переселении азиатов в деревни РФ назвали утопией

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал мигрантов, приезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья, расселять в пустующих деревнях, чтобы они поднимали сельское хозяйство. Писатель Сергей Баймухаметов назвал эту идею утопичной, потому что реализация их сельхозпродукции может «обрушить» цены крупных агрохолдингов, а этого никто не допустит.

Казахи в Россию особо не едут, а вот киргизы, таджики и узбеки — далеко не против. Они испокон веков не имели в достатке земли, каждый клочок ценили на вес золота, возделывали его с невообразимым для нас тщанием. Что они сделают с полученной землей? Будут выращивать всё, вплоть до арбузов и дынь, начнут развивать мясное и молочное животноводство. И всё выращенное вывезут на рынки. И обрушат цены, установленные монополистами-агрохолдингами. Но никто этого не позволит. Всё тут завязано так, что план Жириновского, даже если будет принят, натолкнётся на сопротивление нерушимого блока хозяев агрохолдингов и заинтересованных чиновников. И увянет на корню, — написал в «Новых Известиях» Баймухаметов.

Предложение Жириновского он также проиллюстрировал советским анекдотом — когда в зоопарке посетители читают на клетке со львом его дневной рацион и удивляются, спрашивая друг друга: неужели он всё это съест? Оказавшаяся рядом сотрудница зоопарка им отвечает: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?»

Как писал NEWS.ru, свою идею о переселении мигрантов в деревни Жириновский аргументировал тем, что такой подход позволит решить проблему с пустующими домами и землями, поскольку, например, «таджики и узбеки — хорошие земледельцы». Кроме того, по его словам, в России вырастет численность населения.

Лидер ЛДПР при этом добавил, что отечественным работодателям следует отдавать предпочтение при найме сотрудников россиянам. А тем компаниям, которые используют труд иностранцев, необходимо перевозить их на место работы в специальных поездах, обеспечивать временным жильём, а затем также отправлять домой. По словам Жириновского, так мигранты не будут «гулять по просторам России».