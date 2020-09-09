Идею повышения возраста молодёжи до 35 лет одобрили почти во всех регионах

https://static.news.ru/photo/ba98b672-f2a9-11ea-9723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти все регионы России дали положительный отзыв на законопроект о молодёжной политике, который предусматривает повышение предельного возраста молодёжи до 35 лет. Об этом рассказал один из авторов документа, первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев.

Он пояснил, что проект затрагивает вопросы совместного ведения федеральных и региональных властей. В связи с этим Госдума направила его в регионы для изучения, а также внесения предложений и замечаний.

Практически все регионы откликнулись на эту возможность дать свой отзыв, эти все отзывы носят положительный характер, — цитирует сенатора ТАСС.

Варфоломеев отметил, что власти регионов высказали свои соображения по поводу проекта, которые будут изучаться законодателями.

Документ был внесён в нижнюю палату парламента 22 июля. Он носит правоустанавливающий характер в сфере молодёжной политики, создаёт фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с привлечением молодёжи к решению значимых для неё вопросов.

В конце августа проект получил одобрение в администрации президента РФ. Позиция Кремля по документу была направлена в Госдуму.

Ранее NEWS.ru писал, что с повышением возраста молодёжи до 35 лет согласны почти четверть россиян (24%). Столько же считают, что возрастную планку для молодёжи следует сохранить на 30-летнем уровне. Ещё 25% респондентов заявили, что молодость заканчивается в 25 лет.