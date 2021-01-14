«Хулиганил и огорчался, как ребёнок»: Бабкина — о Грачевском

https://static.news.ru/photo/d30b37c6-572f-11eb-9057-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Грачевский до конца дней сохранял в себе маленького ребёнка, сказала в интервью NEWS.ru Надежда Бабкина.

Из жизни ушёл человек, у которого ощущение мира было, как у маленького человека. Он этим умело пользовался. Радовался, огорчался, восхищался, хулиганил — как ребёнок. А поэтому когда мы все смотрели «Ералаш», мы пытались увидеть в себе того маленького человечка, — сказала Бабкина.

Народная артистка РСФСР выразила соболезнования в связи со смертью худрука «Ералаша».

Очень сожалеем, печалимся, горюем. В голову не приходит, кто сможет занять это место с такой же любовью, радостью и детскостью. Надеюсь, Боря воспитал себе подобных. Не прячьте своего маленького ребёнка у себя внутри! Вечная память, — подчеркнула Бабкина.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Однако Елена Малышева отметила, что он умер не столько от COVID-19, сколько от серьёзных хронических заболеваний.

Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.