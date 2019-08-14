https://static.news.ru/photo/f27d101e-be9e-11e9-b917-fa163e074e61_660.jpg Игорь Игнатьев Фото: spb.teatr.skazki/facebook.com

Художественный руководитель кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев скончался в Санкт-Петербурге. Он умер на 69 году жизни. О кончине мастера сообщил его сын Филипп.

Июль. 16-е число. Ушёл Игорь Всеволодович. Художественный руководитель Театра сказки. Мой любимый папа..., — написал он на своей странице в соцсетях.

Театр сказок является лауреатом множества престижных премий — Государственной премии России, премии «Золотая маска» и «Золотой софит», отмечает РИА Новости .

Ранее News.ru писал. что известный болельщик «Спартака» Алексей «Бахыт» умер в реанимации. 12 августа он попал в серьёзное ДТП. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Грузовой грузовик столкнулся с легковушкой, в которой находился погибший. Помимо Алексея, в ДТП пострадали ещё три человека.