Художник дал совет, как не ошибиться при выборе картины в подарок Художник Левко посоветовал не дарить фотографические портреты

Фото: Global Look Press

При выборе картины в подарок следует отказаться от идеи покупать фотографические портреты, которые сейчас можно легко найти в поисковиках по первой ссылке, считает художник Егор Левко. Специалист объяснил «Газете.Ru», что такие картины выглядят жутко и не имеют никакого отношения к искусству.

Что бы я точно не рекомендовал, так это дарить картины — фотографические портреты, которые можно найти по первой ссылке в любом поисковике. Выглядят они, прямо скажем, жутковато. И к искусству, на мой взгляд, не имеют ни малейшего отношения, — отметил художник.

Он также добавил, что не стоит покупать картины в переходах. Их можно приобрести себе домой, чтобы поддержать художника. Левко посоветовал обратить внимание на интерьер того, кому картина предназначается. Можно пойти за помощью к дизайнеру — он сможет найти такую картину, которая «впишется» в квартиру. Для этого достаточно показать специалисту фотографии интерьера.

Многие современные художники продают репродукции, копии своих работ, делают принты и постеры. Чтобы сюрприз стал оригинальным, можно просмотреть эту нишу. Лучше идти не в сторону «богачества» и золотых рам, а в сторону уникальности, — заключил Левко.

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