Хрустящая пицца на тостовом хлебе! Идеальный перекус за 15 минут

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Пицца на тостовом хлебе — идеальный перекус за 15 минут! Комбинация хрустящего хлеба, аппетитного соуса, плавленого сыра и любимых начинок сделает эту пиццу настоящим фаворитом вашей кухни. Удивите своих близких этим блюдом, которое легко адаптировать по вкусу, добавляя разные ингредиенты.

Ингредиенты (на 2 порции)

Тостовый хлеб — 4 ломтика

Соус для пиццы (или кетчуп + орегано) — 4 ст. л.

Сыр моцарелла — 100 г

Колбаса/ветчина — 80 г

Болгарский перец — ½ шт.

Оливки — 10 шт.

Сушеный чеснок, базилик

Приготовление

1. Основа. Хлеб слегка подсушите в тостере (1 минута), в духовке или на сковороде. Выложите без пробелов на противень и смажьте соусом.

2. Начинка. Колбасу и перец нарежьте тонкими полосками. Оливки — кружочками. Выложите на хлеб, сверху посыпьте тертым сыром

3. Запекание. Готовьте 7−10 минут при 210°C до расплавления сыра.

Советы: добавьте шампиньоны или кукурузу для разнообразия, для хрустящей корочки включите гриль на последние 2 минуты. Подавайте с зеленью и чили-соусом!

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