Пицца на тостовом хлебе — идеальный перекус за 15 минут! Комбинация хрустящего хлеба, аппетитного соуса, плавленого сыра и любимых начинок сделает эту пиццу настоящим фаворитом вашей кухни. Удивите своих близких этим блюдом, которое легко адаптировать по вкусу, добавляя разные ингредиенты.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Тостовый хлеб — 4 ломтика
- Соус для пиццы (или кетчуп + орегано) — 4 ст. л.
- Сыр моцарелла — 100 г
- Колбаса/ветчина — 80 г
- Болгарский перец — ½ шт.
- Оливки — 10 шт.
- Сушеный чеснок, базилик
Приготовление
1. Основа. Хлеб слегка подсушите в тостере (1 минута), в духовке или на сковороде. Выложите без пробелов на противень и смажьте соусом.
2. Начинка. Колбасу и перец нарежьте тонкими полосками. Оливки — кружочками. Выложите на хлеб, сверху посыпьте тертым сыром
3. Запекание. Готовьте 7−10 минут при 210°C до расплавления сыра.
Советы: добавьте шампиньоны или кукурузу для разнообразия, для хрустящей корочки включите гриль на последние 2 минуты. Подавайте с зеленью и чили-соусом!
Ранее мы делились рецептом завтрака за 15 минут! Сырно-ветчинные оладьи с болгарским перцем.