Хоспис в Подмосковье решили повторно освободить от пациентов

Отделение паллиативной помощи ГБУЗ «Красногорская городская больница № 2» в Подмосковье закрывается повторно. Как сообщил NEWS.ru один из местных жителей, в конце марта хоспис уже собирались освободить от пациентов и переоборудовать под лечение коронавируса.
22 апреля поступило сообщение об отказе администраторов областной медицины устраивать в помещении Нахабинского хосписа центр обсервации для коронавирусных больных. В связи с этим, предлагалось разместить там ранее находившихся паллиативных пациентов. Родственники начали понемногу свозить нуждающихся в профессиональной помощи и уходе людей. Больше «повезло» тем, кто несколько затянул с этим переездом, потому как поступило новое распоряжение: до 20.00 27 апреля 2020 очистить помещение от только что завезённых пациентов, — рассказал NEWS.ru житель Красногорска, знакомый с ситуацией.
Ранее об этом же
Что происходит в стенах хосписа в настоящее время, пока неизвестно.
Из распоряжения минздрава Московской области «О маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на заболевание COVID-19», подписанного главой ведомства Светланой Стригунковой,
Как писал NEWS.ru, ранее житель Красногорского Нахабина, известный блогер Борис Юлин рассказал, что власти Подмосковья якобы приняли решение закрыть отделение паллиативной помощи местной больницы до 24 марта и переоборудовать его под карантин.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен