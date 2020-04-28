Хоспис в Подмосковье решили повторно освободить от пациентов

https://static.news.ru/photo/665e3998-8976-11ea-8b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отделение паллиативной помощи ГБУЗ «Красногорская городская больница № 2» в Подмосковье закрывается повторно. Как сообщил NEWS.ru один из местных жителей, в конце марта хоспис уже собирались освободить от пациентов и переоборудовать под лечение коронавируса.

22 апреля поступило сообщение об отказе администраторов областной медицины устраивать в помещении Нахабинского хосписа центр обсервации для коронавирусных больных. В связи с этим, предлагалось разместить там ранее находившихся паллиативных пациентов. Родственники начали понемногу свозить нуждающихся в профессиональной помощи и уходе людей. Больше «повезло» тем, кто несколько затянул с этим переездом, потому как поступило новое распоряжение: до 20.00 27 апреля 2020 очистить помещение от только что завезённых пациентов, — рассказал NEWS.ru житель Красногорска, знакомый с ситуацией.

Ранее об этом же сообщало издание Readovka, по данным которого, в начале апреля последних девятерых пациентов (в основном это пожилые люди и люди с последней стадией онкологии) перевели в пансионаты Солнечногорска, Клина и Ногинска. Впоследствии под коронавирусное отделение хоспис не переоборудовали. В публикации утверждалось, что для этого якобы нет соответствующей документации от Роспотребнадзора. В итоге часть пациентов в паллиативное учреждение вернули.

Что происходит в стенах хосписа в настоящее время, пока неизвестно.

Из распоряжения минздрава Московской области «О маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на заболевание COVID-19», подписанного главой ведомства Светланой Стригунковой, следует , что Красногорская городская больница № 2 входит в перечень тех медучреждений, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Однако в документе не указано, какое подразделение стационара специализируется на этом.

Как писал NEWS.ru, ранее житель Красногорского Нахабина, известный блогер Борис Юлин рассказал, что власти Подмосковья якобы приняли решение закрыть отделение паллиативной помощи местной больницы до 24 марта и переоборудовать его под карантин.