Hofmannita вышла на связь с фанатами после скандального концерта Hofmannita отправилась на лечение в рехаб и извинилась за скандальный концерт

Фото: t.me/hofmannitahateyou*

Hofmannita (Анна Михеева)

Рэпер Hofmannita (Анна Михеева) в своем Telegram-канале извинилась перед посетителями скандального концерта в Москве. Артистка признала, что продемонстрировала «ужасное поведение» на мероприятии, и пообещала компенсировать ущерб всем пострадавшим от ее действий. Отмечается, что в ходе концерта она вырывала телефоны из рук фанатов и бросала их в толпу.

Мне очень жаль, что так случилось. Я обязательно компенсирую тот ущерб, который я совершила на концерте, — подчеркнула Hofmannita.

Она также опубликовала фото с рэпером Пашей Техником. В посте она объяснила, что находится в реабилитационном центре, и попросила поклонников «не уничтожать ее».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее сообщила о поступивших жалобах на певицу Hofmannita. Посетившие ее концерт фанаты рассказали о неадекватном поведении исполнительницы. Мизулина уточнила, что певица разбила несколько телефонов. Также Hofmannita поранила фанатов, когда прыгала в толпу.

Позже продюсер Павел Рудченко рассказал NEWS.ru, что поступок певицы мог быть вызван либо запрещенными веществами, либо попыткой следовать образу хулиганки. По его словам, исполнителям в любом случае не стоит действовать так грубо по отношению к фанатам и их имуществу. Рудченко добавил, что артист — это в первую очередь про творчество, а не про различные приемы пиара и использование определенных «фишек».

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