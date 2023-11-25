Ходаковский отреагировал на слова Михалкова о «посланной Богом» СВО Ходаковский поддержал слова Михалкова о посланной Богом спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале поддержал режиссера Никиту Михалкова, ранее заявившего в Совете Федерации, что специальная военная операция «послана Богом». Чиновник опубликовал видео с выступлением кинематографиста.

Никита Сергеевич говорит слова, которые в комментариях не нуждаются, — написал Ходаковский.

Михалков ранее выступил на круглом столе в Совфеде. Он поддержал инициативу Минюста о признании ЛГБТ экстремистской организацией и ее запрете в России. Вместе с тем Михалков высказался о влиянии СВО на жизнь общества.

СВО нам Бог послал. Просто для того, чтобы просто проснуться. Увидеть, что есть что в нашей стране. Кто есть кто, — сказал Михалков.

По словам режиссера, если бы 24 февраля 2022 года Россия не сделала «шаг вперед», то неизвестно, что случилось бы со страной в будущем. Он также сообщил, что в ближайшее время собирается поехать в Донбасс вместе с актерами своего театра и поставить там спектакль «12».

Также Михалков посоветовал российским военным в зоне СВО избегать зависти и не бояться правды. Культурный деятель пояснил, что от зависти идет все «самое страшное» в человеке, а если испытывать страх перед правдой, — «никакого суверенного государства не будет».