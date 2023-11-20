Хирург усмотрела пластику во внешности новой мисс Вселенная Хирург Байрамукова усмотрела пластику во внешности мисс Вселенная — 2023

Фото: Camilo Freedman/dpa/Global Look Press

Шейннис Алондра Паласиос Корнехо

Победу девушки из Никарагуа в конкурсе «Мисс Вселенная» сложно назвать незаслуженной, рассказала NEWS.ru пластический хирург Мадина Байрамукова. Однако, посмотрев на ее фотографии, можно предположить, что победительница конкурса делала операцию носа, а также коррекцию объема губ, добавила врач.

Меня порадовали результаты конкурса «Мисс Вселенная», учитывая, что в последнее время в подобных мероприятиях все чаще побеждают нестандартные участницы. Говоря о победе девушки из Никарагуа, не повернется язык сказать, что победа была незаслуженной. Однако как пластический хирург, могу предположить, что новая мисс Вселенная делала операцию на нос, а также коррекцию объема губ, — рассказала Байрамукова.

Хирург отметила, что организаторы подобных конкурсов перестали продвигать моду на излишнюю худобу. По ее словам, в свое время этот тренд достиг небывалых высот, вследствие чего случилась «настоящая эпидемия» анорексии.

Во всем должна быть золотая середина. Точно так же не стоит забывать, что пышные формы на определенном этапе сменяются полнотой, ожирением. Помимо эстетической составляющей, это несет и вред здоровью. Победительница конкурса обладает нормальной, спортивной фигурой, и тем самым подает пример многим девушкам во всем мире, — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная» стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Мисс Австралия Морайя Вилсон заняла третье место, на втором — мисс Таиланд Антония Порсильд. Финал конкурса проходил в Сальвадоре, следующий, по словам организаторов, пройдет в Мексике.