Хирург рассказал, в каких случаях нужно остерегаться ботокса Хирург Моргачев посоветовал остерегаться ботокса в периоды заболеваний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение ботокса противопоказано во время болезни, рассказал пластический хирург Павел Моргачев в беседе с NEWS.ru. Кроме того, как отметил врач, следует учитывать риски индивидуальной непереносимости, хотя с ботоксом это происходит крайне редко.

Вводить препарат не рекомендуется в период заболевания, особенно, сопровождающихся местными проявлениями, например, герпетическими высыпаниями. Стоит учитывать индивидуальную непереносимость компонентов, хотя это бывает очень и очень редко, — рассказал Моргачев.

По его словам, побочных эффектов у ботулотоксина, как правило, нет, за исключением индивидуальной непереносимости. В то же время, как отметил хирург, при соблюдении всех рекомендаций специалистов, они нивелируются.

Многое зависит от самого препарата, их достаточно много: одни обладают большей диффузией (расхождение препарата от точки инъекции), другие — работают на очень ограниченном участке, — пояснил врач.

Моргачев добавил, что появление возрастных морщин, а так же тех, которые вызываются очень активной мимикой в молодом возрасте, обусловлено сразу несколькими факторами.

Хирург напомнил, что увлажненная кожа меньше склонна к образованию морщин, поэтому на ранних этапах до появления проблем можно увлажнять ее с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Она быстро расходится в тканях и длительное время поддерживает их в увлажненном состоянии, пояснил Моргачев.

Ранее косметолог Елена Мошкова предупредила, что после химического пилинга стоит отказаться от использования декоративной косметики до полного восстановления кожи. Она рассказала о необходимости каждый день умывать лицо после процедуры и отметила, что нарушение рекомендаций может привести к развитию бактериальных гнойных осложнений.