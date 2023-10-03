Хирург рассказал о специфике нового протеза Костомарова Хирург Шестаков: Костомарову установили протез зарубежного производства

Фото: t.me/kostomarovroman

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову установили протез зарубежного производства, поскольку в европейских странах система протезирования развита лучше, таким предположением поделился с NEWS.ru профессор, врач-хирург Андрей Шестаков. По его словам, современные технологии сейчас позволяют создавать протезы, обеспечивающие быструю и энергоэффективную стимуляцию.

Полагаю, что Костомарову установили не отечественный протез, так как в Европе система протезирования развита лучше. Современные технологии позволяют создавать протезы, которые обеспечивают быструю и энергоэффективную стимуляцию, — сказал он.

Специалист отметил, что новый протез не вернет фигуристу полноценный функционал кистей, Костомаров сможет совершать исключительно простые действия, не требующие силы. Шестаков подчеркнул, что с помощью этого прибора спортсмен сможет писать письма, однако подтягиваться будет невозможно.

Протез просто устанавливается на культю, так что вреда и опасности он никакой не несет. Максимум может натирать, — резюмировал хирург.

3 октября Костомаров опубликовал в Telegram видео, где он протезированной рукой пишет на бумаге слово «мама». Это слово стало первым написанным им в его «новой жизни», после перенесенной болезни и ампутации конечностей.

До этого супруга фигуриста Оксана Домнина сообщила, что ему может предстоять еще одна хирургическая операция. По ее словам, врачи продолжают борьбу за сохранение левой руки спортсмена.