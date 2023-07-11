Хирург рассказал о смертельно опасном влиянии водки на головной мозг Хирург Умнов: злоупотребление водкой грозит геморрагическим некрозом тканей головного мозга

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Главный разрушающий компонент водки — этанол — пагубно влияет на ткани головного мозга человека, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик добавил, что злоупотребление данным напитком провоцирует развитие геморрагического некроза тканей органа, когда они погибают и пропитываются кровью. Эксперт подчеркнул, что ряд заболеваний, вызываемых алкоголем, смертельно опасны.

Уже через месяц регулярных злоупотреблений водкой может развиться геморрагический некроз тканей мозга — ткани погибают и пропитываются кровью. Но чаще дистрофия мозга прогрессирует медленно: объем мозга уменьшается из-за размягчения его структуры. Ткань мозга становится водянистой, формируется гидроцефалия, что приводит к инвалидности. На фоне постоянного дефицита витамина В1, из-за нарушения его всасывания с пищей, развивается энцефалопатия, — отметил Умнов.

Собеседник рассказал, что при отсутствии лечения свыше 80 % случаев энцефалопатии переходят в психоз, а 15-20% заканчиваются летальным исходом. Хирург заявил, что этанол проникает в любые клетки организма, нарушая работу нейромедиаторов, из-за чего страдают связи между отделами головного мозга.

Вызывая сужение сосудов головного мозга, этанол повышает риск склеивания эритроцитов и тромбоцитов и образовывания тромбов, что может привести к инсульту. Кроме того, он нарушает работу дофаминовой и ГАМК-систем, вследствие чего алкоголик испытывает необходимость постоянно увеличивать дозы выпиваемого спиртного, чтобы получить удовольствие, — подытожил Умнов.

Собеседник также заявил NEWS.ru, что вред от водки можно уменьшить за счет употребления продуктов, богатых йодом и витамином B6. Медик добавил, что йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, отвечающих за расщепление продуктов распада алкоголя.

Медик посоветовал непосредственно перед трапезой принять препараты — ферменты поджелудочной железы для разгрузки ЖКТ, а также янтарную кислоту, ускоряющую метаболизм алкоголя. Умнов отметил, что перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее Умнов рассказывал, что самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.