Хирург рассказал, какие смертельно опасные опухоли грозят пьющим россиянам Хирург Умнов: пьющие россияне рискуют заболеть раком печени и поджелудочной

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Злоупотребляющим алкоголем россиянам угрожают смертельно опасные злокачественные опухоли, рассказал NEWS.ru хирург, преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. Врач отметил, что пьющие граждане рискуют заболеть раком: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, носоглотки, гортани, молочных желез и органов мочеполовой системы.

Пьющие граждане рискуют заболеть раком: печени и желчного, поджелудочной железы, носоглотки, ротовой полости и гортани, желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, молочные железы. Продукты распада алкоголя, такие как ацетальдегид, оказывают повреждающее действие на клетки, из-за чего возникают мутации, что приводит к появлению раковых клеток, — подчеркнул Умнов.

Эксперт добавил, что «организм сам способствует прогрессированию рака, вырабатывая фактор роста сосудов». Он заявил, что печень и почки повреждаются этанолом и становятся не способны противостоять онкологии.

Из-за алкоголизма увеличивается количество эстрогена крови, что может привести появлению рака молочной железы. Этанол, повреждая эпителий ЖКТ, способствует снижению всасывания нужных организму веществ, что ведет к его ослабеванию, снижению иммунитета и повышению риска онкозаболеваний, — отметил Умнов.

Умнов ранее объяснил, что агрессия, раздражительность и злоба в поведении алкоголиков имеют в первую очередь биохимическую природу, которая связана, в частности, с дефицитом магния в организме. По его словам, помимо разрушения клеток головного мозга, алкоголь также приводит к вымыванию из организма магния.