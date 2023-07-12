Хирург рассказал, как водка влияет на разные отделы головного мозга Хирург Умнов: водка поражает продолговатый мозг, нарушая сердцебиение и дыхание

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Симптомы поражения головного мозга этанолом — главным компонентом водки — зависят от того, какой именно отдел данного органа пострадал от алкоголя, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Эксперт добавил, что спиртное провоцирует проблемы с памятью, нарушение сердцебиения и дыхания.

На каждый отдел головного мозга этанол влияет по-особому. При воздействии на гиппокамп нарушается память, на гипоталомо-гипофизарную систему — гормональный баланс, воздействие на мозжечок приводит к потере чувства равновесия. При повреждении этанолом продолговатого мозга возникает серьезный риск нарушения терморегуляции, сердцебиения, дыхания, что смертельно опасно, — подчеркнул медик.

Врач отметил, что отравление этанолом коры больших полушарий ведет к нарушению памяти, речи и интеллекта. Умнов подытожил: вызывая сужение сосудов головного мозга, алкоголь повышает риск склеивания эритроцитов и тромбоцитов и образования тромбов, что может привести к инсульту.

Собеседник также заявил NEWS.ru, что вред от водки можно уменьшить за счет употребления продуктов, богатых йодом и витамином B6. Медик добавил, что йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, отвечающих за расщепление продуктов распада алкоголя.

Медик посоветовал непосредственно перед трапезой принять ферменты поджелудочной железы для разгрузки ЖКТ, а также янтарную кислоту, ускоряющую метаболизм алкоголя. Умнов отметил, что перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее Умнов рассказывал, что самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.