Хирург рассказал, как оказать первую помощь при ударе током Хирург Малыхин: реанимировать пострадавшего от удара током нужно после звонка в скорую помощь

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Начинать реанимацию пострадавшего от удара током следует после вызова скорой помощи, рассказал в разговоре с NEWS.ru хирург Дмитрий Малыхин. По его словам, звонить медикам нужно сразу, как только вы увидели или узнали, что кого-то ударило током, и он потерял сознание, после чего следует осмотреть место случившегося и проверить, не находится ли он под напряжением.

Если говорить о первой помощи, то следует помнить, что нельзя в тот же момент прикасаться к пострадавшему, вы не знаете, под напряжением он или нет, может он упал на оголенный провод. Осмотритесь, поищите источник опасности, можно ли его обесточить безопасным образом, не касайтесь даже до обрезиненных проводов голыми руками, возьмите какую-нибудь сухую палку, ветку, кусок резины, — рассказал Малыхин.

После осмотра места случившегося, можно оттащить пострадавшего, не касаясь голой кожи и мокрой одежды. Затем следует оценить признаки жизни, есть ли они, дышит ли человек. Если нет — начинайте реанимировать.

Все как в кино — искусственное дыхание, массаж сердца, ищите ожоги, обычно точек две, приложите к ним сухие и стерильные бинты, салфетки. Также рекомендуется положить пострадавшего так, чтобы ноги оказались чуть выше грудины — так вы увеличите приток крови к сердцу и поможете его запустить заново, — объяснил хирург.

Хирург добавил, что механика удара током проста — разряд словно пронизывает тело насквозь, проходит через все органы, нагревает ткани и провоцирует ожоги кожи и тканей. По словам Малыхина, обычно, повреждения особенно хорошо заметны на местах непосредственного контакта: с виду они похожи на небольшие пятна, покраснения. Однако это иллюзия, подчеркнул врач, поскольку внутри организма разряд может буквально сжигать все на своем пути.

Ранее спасатель и преподаватель первой помощи Павел Ильин рассказал, что если человек потерял сознание, не дышит или был серьезно травмирован, он нуждается в первой помощи. По его словам, в соответствии с законодательством первая помощь оказывается, если произошел несчастный случай, человек получил травмы и таким образом находится в состояниях, которые могут угрожать его жизни и здоровью.