Хирург рассказал, как не отравиться икрой до рвоты и потери сознания Хирург Умнов: протухшая икра горькая на вкус и имеет запах гниющей рыбы

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Узнать, испортилась ли икра, можно по запаху гниющей рыбы и горькому вкусу, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По словам эксперта, в случае отравления продуктом возникнет рвота и диарея.

Самый первый, железный способ не отравиться испорченной икрой — понюхать! Ибо запах гниющей рыбы, коим обладает данная икра, ни с чем не перепутать. Также испортившаяся икра становится темнее из-за гниения. Также черная икра не блестит на свету, а становится матовой. А жидкость в банке — гуще. Протухшая икра горькая, — отметил Умнов.

При этом в случае отравления несвежей икрой работа ЖКТ нарушится, предупредил врач. По его словам, из-за влияния токсинов и борьбы организма с ними возникнет рвота, диарея, колики. Также возможны слабость и тахикардия, добавил он. Кроме того, есть риск, что отравление будет серьезным.

К сожалению, возможно развитие тяжелого отравления, сопровождающегося сильным обезвоживанием с падением артериального давления и потерей сознания, — сказал Умнов.

Ранее специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова предупредила, что икру нельзя часто замораживать и размораживать, так как это приводит к потере ее полезных и питательных свойств. Эксперт рекомендовала употребить весь продукт в течение суток после открытия банки. Готовые бутерброды с икрой же следует съесть в течение двух часов после приготовления.

В свою очередь диетолог Анастасия Чижикова рассказала, чем опасно переедание икры. По ее словам, это может привести к аллергии и резкому набору веса. В день рекомендуется съедать не более 25 граммов этого продукта.