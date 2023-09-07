Хирург рассказал, чем ни в коем случае нельзя разбавлять виски Хирург Умнов: виски нельзя разбавлять ни водой, ни колой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виски ни в коем случае нельзя разбавлять ни водой, ни колой, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик объяснил, что в данном случае полученный напиток становится более вредным для организма. Он отметил, что сладкая газировка усугубляет воздействие спиртного на ЖКТ вплоть до развития язвы желудка.

Разбавление виски даже обычно водой без газа действует пагубнее на организм, нежели пить чистоганом, ибо, делая напиток мягче, человек может выпить его больше, то есть поставить в организм больше этилового спирта. Если пить виски с колой, то человек получает больше ненужных калорий, усиливается аппетит. Также газировка вызывает раздражение желудка, вплоть до язвы. Также под действием газировки увеличивается всасывание спирта в кровь, — подчеркнул Умнов.

Ранее Умнов заявил NEWS.ru, что водку ни в коем случае нельзя закусывать арбузом. Врач объяснил, что при одновременном попадании в ЖКТ обоих продуктов первым переваривается арбуз из-за высокого содержания сахаров, а спиртной напиток «только накапливается».

Собеседник подчеркнул, что похмелье после такой закуски будет сильнее. Эксперт отметил, что спирт и арбуз вместе вызывают сильное обезвоживание организма.