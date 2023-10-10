Хирург раскрыл, зачем москвича разбудили во время удаления опухоли мозга Нейрохирург Землянский: в Подольске разбудили пациента, удаляя ему опухоль мозга

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Подольские медики впервые удалили пациенту опухоль головного мозга с пробуждением во время операции, рассказал NEWS.ru заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский. Эксперт отметил, что гражданин находился в сознании для общения с лингвистом, оценивавшим речевые функции оперируемого.

Собеседник подчеркнул, что в лечебное учреждение доставили 56-летнего мужчину, перенесшего ранее несколько эпилептических приступов. КТ и МРТ показали наличие у него опухоли левой лобной и островковой долей головного мозга.

Врачи приняли решение провести микрохирургическую операцию под нейрофизиологическим контролем. С учетом того, что опухоль задевала речевые центры головного мозга, мы впервые в Подольской больнице провели операцию на открытом мозге с пробуждением пациента. Мы хотели удалить опухоль и сохранить речевую функцию. На этапе определения границ опухоли с пациентом общался специально приглашенный лингвист, — добавил Землянский.

По его словам, сложность вмешательства заключалась в радикальном удалении опухоли с сохранением речевой функции мозга. Хирург отметил, что операция продолжалась около семи часов.

Контрольное МРТ-исследование, проведенное на следующий день после операции, осложнений не показало. Период реабилитации после операции займет шесть дней. Пока пациент находится в стационаре под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное, — подытожил Землянский.

Ранее заведующий травматологическим отделением Солнечногорской больницы Денис Гараев рассказал NEWS.ru, что подмосковные медики спасли 29-летнего мужчину, попавшего в ДТП и получившего тяжелые травмы: черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг, переломы основания черепа, бедер и голеней, коленных суставов, ребер, повреждение легкого и груди. Он отметил, что пациент больше месяца находился в реанимации.