Хирург раскрыл причины смерти юного бойца MMA во время спарринга в Кирове Хирург Умнов: юный боец MMA из Кирова мог умереть от перелома височной кости

Фото: : Шарифулин Валерий/ТАСС

Юный боец MMA из Кирова мог умереть из-за полученных в результате пропущенных ударов переломов височной кости и скуловой дуги, предположил в разговоре с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Эксперт не исключил, что 18-летний спортсмен скончался из-за образовавшихся гематом.

Судя по опубликованным кадрам, удар пришелся в боковую область черепа. Скорее всего, в висок, височную кость или в скуловую дугу. Вероятно, удар повлек за собой перелом костей, разрыв сосудов с последующим образованием эпи- или субдуральной гематомы со сдавлением головного мозга, что в конечном счета и повлекло за собой смерть борца, — добавил Умнов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 18-летний боец ММА умер во время спарринга на чемпионате в Кирове. По его данным, молодой человек в ходе тренировки перед боем пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание.

Трагедия произошла в школе олимпийского резерва «Юность». Приехавшие на вызов врачи не смогли спасти юного спортсмена, он умер в машине скорой помощи. Выясняются обстоятельства случившегося.

В конце декабря стало известно, что бывший боец Bellator и Professional Fighters League (PFL) Джордан Янг скончался на 28-м году жизни. Причины смерти спортсмена на называются. О кончине известного бойца сообщил его тренер по боксу Дерис Сантос. Впоследствии данную информацию подтвердили в пресс-службе American Top Team — команды, где тренировался Янг.

Ранее штраф в размере 400 тысяч рублей был назначен экс-президенту Амурской федерации ММА, который выступал судьей турнира, где погиб подросток. Мужчину судили по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. ЧП произошло 4 июня. 17-летний подросток во время поединка нанес удар 16-летнему сопернику, после чего тот потерял сознание и в тяжелом состоянии был доставлен в Белогорскую больницу. В лечебном учреждении подросток скончался.

Видеозапись с моментом злополучного удара публиковалась в Сети. На ней видно, что соперник погибшего подростка нанес ему удар ногой по голове, не защищенной шлемом.