Хирург раскрыл, под какую музыку оперируют пациентов в России Хирург Стацюк заявил о важности мелодичной музыки для оперирующих врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские хирурги регулярно включают мелодичную музыку во время операций, заявил NEWS.ru хирург ГБУЗ Московской области Химкинской больницы Олег Стацюк. По его словам, музыка дисциплинирует и вынуждает оперирующих врачей говорить исключительно по делу. Кроме того, она помогает улучшить эмоциональный фон и успокоить пациентов перед эпидуральным обезболиванием.

Чаще всего хирурги включают музыку в фоновом режиме. Она дисциплинирует, все разговоры только по делу. Впервые лично столкнулся с музыкой в операционной в 1998 году, в Астраханской области ее использовали травматологи, — рассказал специалист.

Хирург отметил, что в Химкинской центральной клинической больнице музыка играет в урологической операционной, а также в операционной отделения гнойной хирургии. Министерство здравоохранения РФ рекомендует врачам включать классическую музыку, однако строго она не регламентируется. Чаще всего хирурги включают музыкальные радиостанции.

Музыка должна быть мелодичной, не рэп и не тяжелый рок. Однозначно не стоит включать новостные каналы, — подытожил Стацюк.

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