Хирург раскрыл детали спасения россиянина, получившего нож в сердце Хирург Микаелян: россиянин выжил, получив нож в сердце и потеряв 2,5 литра крови

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подмосковным врачам удалось спасти 47-летнего россиянина, получившего три ножевых ранения и потерявшего 2,5 литра крови, рассказал NEWS.ru хирург Люберецкой больницы Игорь Микаелян. Он отметил: пациента доставили в лечебное учреждение с поврежденными межреберной артерией и правым желудочком сердца.

Доставили 47-летнего мужчину с тремя ножевыми ранениями в крайне тяжелом состоянии. Врачи выявили у него повреждение межреберной артерии и правого желудочка сердца с кровотечением в плевральной полости легкого. Для его спасения мы вскрыли грудную клетку и перикард, ушили ранение и установили дренажи. В результате пациент потерял около 2,5 литра крови, поэтому ему дополнительно провели переливание, — добавил Микаелян.

По его словам, бригада анестезиологов и трансфузиологов вводили пациенту внутривенно кровь, плазму, а также инфузию, чтобы восполнить потерю жидкости. Хирург подчеркнул: после операции пациент пять суток провел в реанимации, после чего его перевели в хирургическое отделение.

На данный момент мужчина в стабильном состоянии и уже выписан под наблюдение врача-кардиолога по месту жительства, — подытожил Микаелян.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в течение первых выходных после теракта в «Крокус Сити Холле», 23 и 24 марта, собрали 1341 литр крови для помощи пострадавшим. Всего на пункты сдачи крови за два дня пришли почти 4 тысячи добровольцев.